Λίβερπουλ: Πάτησε ξανά χορτάρι ο Χάρβεϊ Έλιοτ

Με ανάρτησή της στο επίσημο σάιτ της ομάδας, η Λίβερπουλ ενημέρωσε ότι ο Χάρβεϊ Έλιοτ μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο.

Την περσινή χρονιά ο Χάρβεϊ Έλιοτ βρέθηκε στην Μπλάκμπερν και την Championship ως δανεικός από τη Λίβερπουλ. Οι εμφανίσεις του ήταν τόσο ικανοποιητικές, ώστε ο Γιούργκεν Κλοπ όχι μόνο να μην συναινέσει σε ένα νέο δανεισμό του νεαρού μέσου, αλλά να τον χρίσει βασικό σε 3 από τις πρώτες 4 αγωνιστικές της φετινής Premier League.

Ήταν ακριβώς το ματς της 4ης αγωνιστικής, στο πλαίσιο της οποίας η Λίβερπουλ ταξίδεψε στο «Έλλαντ Ρόουντ» για να αντιμετωπίσει τη Λιντς, αυτό το οποίο σημάδεψε την φετινή χρονιά του Άγγλου χαφ. Στο 60ό λεπτό του παιχνιδιού που έλαβε χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Έλιοτ βρέθηκε να σφαδάζει στο χορτάρι μετά από επικίνδυνο μαρκάρισμα του Πάσκαλ Στρούικ, ο οποίος λίγες στιγμές αργότερα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Η Λίβερπουλ έκανε μάλλον εύκολα το «διπλό» επικρατώντας της αντιπάλου της με 3-0, όμως η ζημιά για τον Έλιοτ είχε γίνει: κάταγμα στον αριστερό αστράγαλο, άμεση ανάγκη για χειρουργική επέμβαση ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα, και μια μακρά περίοδος αποθεραπείας μπροστά του.

Τα νέα όμως από την πορεία της υγείας του 18χρονου είναι αν μη τι άλλο ενθαρρυντικά. Η ομάδα του ανακοίνωσε σήμερα πως ο διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Αγγλίας μεσοεπιθετικός «πάτησε» χορτάρι για πρώτη φορά μετά την εγχείρησή του, συνδυάζοντας ήπιες ασκήσεις με χαλαρό τρέξιμο. Όπως είναι φυσικό, ο Έλιοτ εμφανίζεται πανευτυχής στο φωτορεπορτάζ που συνοδεύει την ανακοίνωση, αφού φαίνεται και ο ίδιος να γνωρίζει ότι τα πολύ δύσκολα στην πορεία για την επάνοδό του στα γήπεδα έχουν παρέλθει.

Ταυτόχρονα, την φετινή σεζόν οι «Κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά προβλήματα στο κέντρο του γηπέδου, αφού για διαφορετικούς λόγους έχουν χάσει από αρκετά παιχνίδια και όλοι οι υπόλοιποι μέσοι της, εκτός φυσικά του Έλιοτ. Τραυματισμοί μικρής ή και μεγαλύτερης σοβαρότητας έχουν ταλαιπωρήσει τους Φαμπίνιο, Τιάγκο, Κεϊτά, Μίλνερ, αλλά και τον Κέρτις Τζόουνς, με αποτέλεσμα ο Κλοπ να αναγκαστεί να ενεργοποιήσει τον -εδώ και καιρό παροπλισμένο- Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν. Έτσι ο τραυματισμός του Έλιοτ αποδείχθηκε πολύ πιο κομβικός για την σεζόν των πρωταθλητών του 2020, απ' ότι στην αρχή διαφαινόταν.

Παρόλο που δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα από τη Λίβερπουλ για την επιστροφή του Έλιοτ, είναι πολύ πιθανό ο θαυματουργός έφηβος να διαψεύσει τα αρχικά σενάρια που έθεταν τον στόχο της επανόδου του στο φινάλε της αγωνιστικής σεζόν, καταφέρνοντας να επανέλθει αρκετά νωρίτερα.

