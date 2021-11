Νόριτς: Ο Ντιν Σμιθ νέος προπονητής των Γιαννούλη και Τζόλη

Στον πάγκο της Νόριτς, των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη, θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής ο Ντιν Σμιθ, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από την διοίκηση των «καναρινιών».

Μετά το οριστικό ναυάγιο με τον Φράνκ Λάμπαρντ, η Νόριτς στράφηκε στην περίπτωση του Ντιν Σμιθ. Ο Άγγλος τεχνικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν από μερικές ημέρες, μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Άστον Βίλα, ήταν σε συζητήσεις με τη Νόριτς για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Φάρκε.

Τελικά, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχώρησαν και την Δευτέρα (15/11) ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους για τα επόμενα 2.5 χρόνια. Προηγούμενες δουλείες του Σμιθ πριν την Άστον Βίλα ήταν η Μπρέντφορντ με τη Γουάλσαλ, στην οποία εργάστηκε και ως βοηθός προπονητή.

Κατά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο 50χρονος Άγγλος τεχνικός δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, τονίζοντας πως πρωταρχικός του στόχος είναι να βελτιώσει και να εξελίξει τους ποδοσφαιριστές.

«Η Νόριτς είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με σκληροπυρηνικούς οπαδούς που καταλαβαίνουν πλήρως τι σημαίνει να είσαι μέλος του συλλόγου και της κοινότητάς του. Πάντα δούλευα για να βελτιώσω και να εξελίξω τους παίκτες – με αυτό προφανώς έρχονται και βελτιωμένες επιδόσεις. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά με την ιδέα, τη δομή και το όραμα που υπάρχει ήδη στο σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC