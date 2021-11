Ντέρμπι του Μάντσεστερ: Εκτός αποστολής ο Καβάνι, στον πάγκο ο Μαχρέζ

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Σίτι στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ με τον Έντινσον Καβάνι τελικά να μην προλαβαίνει τη «μάχη», ενώ, Στέρλινγκ, Γκρίλις και Μαχρέζ βρίσκονται στον πάγκο για τους «πολίτες».

Η ομάδα Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μετά την αναπτέρωση του ηθικού με το 3-0 επί της Τότεναμ αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από το Μπέργκαμο με τον βαθμό (2-2) χάρη στον Κριστιάνο, δεν έχει διαθέσιμο τον Έντινσον Καβάνι για το σημερινό παιχνίδι.

Η 11άδα των «κόκκινων διαβόλων» αποτελείται από τους:

Ντε Χέα, Γουάν – Μπισάκα, Λίντελοφ, Μαγκουάιρ, Μπαϊγί, Σο, Φρεντ, ΜακΤόμινεϊ, Φερνάντες, Γκρίνγουντ, Κριστιάνο Ρονάλντο

Στον πάγκο: Χέντερσον, Τέλες, Νταλότ, Λίνγκαρντ, Μάτιτς, Φαν ντε Μπεεκ, Μαρσιάλ, Ράσφορντ, Σάντσο

Η Σίτι από την πλευρά της θα έχει Ντίας και Στόουνς στα στόπερ λόγω της αποβολής του Λαπόρτ στο παιχνίδι με την Πάλας, ενώ, οι Στέρλινγκ, Γκρίλις και Μαχρέζ μένουν στον πάγκο για το ντέρμπι.

Οι 11 του Πεπ: Έντερσον, Κανσέλο, Ντίας, Στόουνς, Γουόκερ, Γκουντογκάν, Ρόδρι, Ντε Μπρόινε, Φόντεν, Μπερνάρντο Σίλβα, Ζεσούς

Στον πάγκο: Στέφεν, Κάρσον, Άκε, Στέρλινγκ, Γκρίλις, Ζιντσένκο, Φερναντίνιο, Μαχρέζ, Πάλμερ

🚨 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🚨



Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI