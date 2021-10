Σόλσκιερ: «Μίλησα με Σερ Άλεξ, στις αγωνιστικές κρίσεις πάντα αντιδρώ»

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επιβεβαίωσε την συνομιλία με τον Σερ Άλεξ μετά το 5-0 από τη Λίβερπουλ και έδειξε να πιστεύει πως μπορεί ξανά ν' αντιστρέψει την κατάσταση.

Ο Νορβηγός κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήθελε να κρυφτεί από τους εκπροσώπους του Τύπου και παραδέχθηκε πως είχε συζήτηση με τον Σερ Άλεξ, ωστόσο, αυτό συνέβη «στο πλαίσιο μιας προωθητικής ενέργειας για χορηγία, όπου ήταν παρών και ο Κριστιάνο».

Όσο για την τρομερά δύσκολη κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή στη Γιουνάιτεντ με τη θέση τοιυ να είναι αρκετά επισφαλής, ο Σόλσκιερ σχολίασε: «Στη θητεία μου εδώ έχουν υπάρξει άλλες 2-3 κρίσεις στο αγωνιστικό κομμάτι όμως ξανά έκανα προσπάθεια και αντέδρασα για να το αλλάξω.

Στ' αποδυτήρια υπάρχει ενότητα, εγώ είμαι συγκεντρωμένος και ο ένας σέβεται τον άλλον όσο ποτέ στην ομάδα».

