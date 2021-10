Λίβερπουλ: Ο Μίλνερ στο πλευρό των αναπληρωματικών κι ας βρίσκεται εκτός αποστολής (pics)

Το έκανε πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ο Τζέιμς Μίλνερ πέρα από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο δείχνει και την νοοτροπία που καθιστά την προσωπικότητά του μια από τις ηγετικές της Λίβερπουλ, έχοντας βρεθεί στο πλευρό των νεαρών παικτών στο ματς με την Πρέστον.

Ο υπαρχηγός των «κόκκινων» πέρυσι είχε επιλέξει ένα ματς απέναντι στη Σριούσμπερι για να βρεθεί δίπλα στους νεαρούς συναδέλφους του κι όποτε μπορέσει να δώσει κάποια οδηγία για να βοηθήσει.

Φέτος, το έκανε και στο εκτός έδρας ματς του Carabao Cup με αντίπαλο την Πρέστον. Με πολιτικά και με το μπουφάν της ομάδας, αφού βρισκόταν εκτός αποστολής για την αναμέτρησης, ο Τζέιμς Μίλνερ ήταν ξανά παρών για να δείξει στους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές πως εκείνος θα είναι δίπλα τους.

Και δεν είναι λίγες πλέον οι αφορμές για να σκεφτεί κανείς πως ο Άγγλος χαφ όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για την ποδοσφαιρική του καριέρα, δεν θα σκεφτεί ν' ακολουθήσει την προπονητική...

Anyone else think James Milner is going to become part of the coaching staff at Liverpool when he retires.



He was at the game last night supporting the lads while everyone else was off, did the same last year. 👏 pic.twitter.com/cC3JBB82oc