Ο απόλυτος επαγγελματίας. Ο άνθρωπος που κοντράρει στα ίσια τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε επίπεδο προσοχής του οργανισμού του, εκγύμνασης και αφοσίωσης στο ποδόσφαιρο. Σε αυτό το τελευταίο, ίσως να τον ξεπερνάει κιόλας...

Ο Τζέιμς Μίλνερ είναι τρομερός χαρακτήρας και απέδειξε πόσο έχει δεθεί με τη Λίβερπουλ αλλά και πως αντιλαμβάνεται το ρόλο του στο ποδόσφαιρο και την ανάγκη να μεταδώσει ό,τι μπορεί προς την επόμενη γενιά.

Το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε κανονικά στο «Άνφιλντ» και παρακολούθησε τους πιτσιρικάδες απέναντι στη Σριούσμπερι, ενώ, όπως ανέφερε ο Νιλ Κρίτσλεϊ, ο Μίλνερ είχε ζητήσει να προπονηθεί με τους μικρούς μια μέρα πριν από το ματς και μάλιστα βρέθηκε και στ' αποδυτήρια για να μιλήσει και να εμψυχώσει τους παίκτες.

Κι όλα αυτά στην άδειά του!

James Milner is a class act

The Liverpool midfielder is at Anfield tonight to show his support for the young Reds. pic.twitter.com/1L2RSD9MOE

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 4, 2020