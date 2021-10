Άντι Ρόμπερτσον: Μετά τον Μέσι, τα έβαλε και με τον Κριστιάνο (pics & vids)

Το παλικάρι αυτό δεν κοιτάζει ονόματα και επιτεύγματα. Ξέρει πως στο χορτάρι μετράει ο ιδρώτας και η προσπάθεια. Ο «Ρόμπο», δεν έχει διστάσει να τα βάλει ούτε με τον Μέσι, αλλά ούτε και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και φυσικά ο άνθρωπος τον οποίο ανταγωνίζεται ο Κώστας Τσιμίκας για το αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ, έδειξε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο πως θα πρέπει να σέβεται τους αντιπάλους του.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους όταν ο CR7 κλώτησε δις τον Κέρτις Τζόουνς δίχως λόγο, ο «Ρόμπο» μαζί με τους Φαν Ντάικ και Κονατέ έτρεξαν προς το μέρος του Πορτογάλου για να του ζητήσουν τα ρέστα, με τον διεθνή μπακ των «κόκκινων» να σηκώνει το δάχτυλο και να του λέει «αυτό γιατί το έκανες;».

Πριν από ελάχιστα χρόνια και συγκεκριμένα το 2019, στα ημιτελικά του Champions League, ο Ρόμπερτσον τα είχε βάλει και με τον Λιονέλ Μέσι, ανοίγοντας κόντρα μαζί του στο πρώτο ημίχρονο του επαναληπτικού της Λίβερπουλ με τη Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, στο τέλος εκείνης της επικής αναμέτρησης, όταν ρωτήθηκε για ό,τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο και πόσο ταλαιπωρήθηκε και από τον Λουίς Σουάρες με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή, απάντησε: «Ναι, αλλά ποιος είναι τώρα στον τελικό;»!

