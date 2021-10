Σόλσκιερ: «Πιάσαμε πάτο...»

O Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, μιλώντας μετά τον διασυρμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε πως η ομάδα του έχει... πιάσει πάτο, αλλά ο ίδιος θα παλέψει.

Η συντριβή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 5-0 από τη Λίβερπουλ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» ήταν σοκαριστική για τον οργανισμό των «Κόκκινων Διαβόλων» και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις στην «κόκκινη» πλευρά του Μάντσεστερ.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, στις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση του ματς ανέφερε πως η ομάδα του έχει «πιάσει πάτο»,

Αναλυτικά όσα δήλωσει ο Νορβηγός τεχνικός:

«Είναι η πιο μαύρη ημέρα σε αυτή τη θέση. Δεν ήμασταν καλοί τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Το τεχνικό επιτελείο είναι πολύ καλό και εγώ επέλεξα την προσέγγιση του αγώνα. Όταν δίνεις χώρο σε καλούς παίκτες σκοράρουν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει πάντα να κυριαρχεί. Με 4-0 στο ημίχρονο μπαίνεις με στόχο να σκοράρεις σε κάθε τέταρτο. Ξέρω πως έχουμε τους παίκτες για να το κάνουμε.

Χάσαμε με 6-1 από την Τότεναμ πέρυσι αρά αυτό είναι κατά πολύ χειρότερο. Πρέπει να το ξεπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαστε στον πάτο... Έχω φτάσει μακριά, η ομάδα έχει φτάσει μακριά. Πιστεύω σε μένα, πιστεύω πως είμαι κοντά στο να βρεθώ εκεί που θέλω με την ομάδα».

Solskjaer is asked if he is the right man to take #MUFC forward.

"I have come too far, we have come too far as a group and we are too close to give up now."