Σαλάχ: Θέλω να μείνω στη Λίβερπουλ μέχρι το τέλος της καριέρας μου»

Για... πάντα στη Λίβερπουλ θέλει να μείνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος όμως έκανε σαφές πως το θέμα της ανανέωσής του δεν εξαρτάται από τον ίδιο.

Το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Μοχάμεντ Σαλάχ προκαλεί εδώ και και αρκετό διάστημα πονοκεφάλους εντός της Λίβερπουλ, την ώρα που το όνομα του Αιγύπτιου συνεχίζει να συνδέεται ασύστολα μα άλλα κλαμπ.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί μάλιστα τη φετινή σεζόν έχουν φέρει εκ νέου στο «Κόκκινο» προσκήνιο το θέμα του «Φαραώ», ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2023 και ακόμα δεν έχει παρατηρηθεί καμία κίνηση για νέα επέκταση.

Από την πλευρά του πάντως ο Αιγύπτιος έκανε το πρώτο βήμα και πέταξε ουσιαστικά το μπαλάκι τους ιθύνοντες του συλλόγου, τονίζοντας πως δική του επιθυμία είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται με τους Reds μέχρι το τέλος της καριέρας του.

«Αν με ρωτάς θα ήθελα να μείνω στη Λίβερπουλ μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό. Δεν είναι στο χέρι μου. Εξαρτάται από το κλαμπ, όχι από μένα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να με φανταστώ να παίζω κόντρα στη Λίβερπουλ. Θα ήμουν στεναχωρημένος, είναι δύσκολο να το συζητήσω. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στο μέλλον» ήταν τα λόγια του.

