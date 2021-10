Νιούκαστλ: Χειροκρότημα και αποθέωση για τον ήρωα που έκανε ΚΑΡΠΑ στον οπαδό με το καρδιακό

Ο οπαδός που γνώριζε από ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) και έτρεξε στον άνθρωπο που υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις εξέδρες του St. James' Park, αποθεώθηκε από τους υπόλοιπους μόλις πέρασαν τα δύσκολα στο St. James' Park.

Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης της Κυριακής με την Τότεναμ να φιλοξενείται από τη Νιούκαστλ στο πρώτο ματς της νέας εποχής για τις «καρακάξες» με τα νέα αφεντικά να βρίσκονται στο γήπεδο, το ματς σταμάτησε.

Ο Ρεγκιλόν ενημέρωσε τον διαιτητή για το σοβαρό περιστατικό στις εξέδρες έπειτα και από τις φωνές του κόσμου και κάπου εκεί εμφανίστηκε ένας ήρωας.

Ένας οπαδός - γιατρός γνώριζε πως να κάνει ΚΑΡΠΑ σ' εκείνον που είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο κι αργότερα έλαβαν δράση οι γιατροί με τον απινιδιωτή, με αποτέλεσμα η κατάσταση του άτυχου να σταθεροποιηθεί στο δρόμο προς το νοσοκομείο.

Ο κόσμος αποθέωσε τον γιατρό που έκανε ΚΑΡΠΑ και πρόλαβε να δράσει, με τον ίδιο να χαμογελάει και να ευχαριστεί...

Μπράβο ρε παλικάρι!

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today ♥️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV