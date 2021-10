Οπαδοί στην Αγγλία πέταξαν... δονητή μέσα στο γήπεδο! (vid)

Απίθανα σκηνικά στη League 1 μιας και στην αναμέτρηση της Λίνκολν με την Τσάρλτον εκσφενδονίστηκε ένας… δονητής!

Σε... άλλο επίπεδο οι οπαδοί που παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Λίνκολν με την Τσάρλτον για τη League 1. Δεν εκτόξευσαν κέρματα, αναπτήρες, μπουκάλια, αναψυκτικά, αλλά έναν... δονητή! Η ασφάλεια πάντως το διασκέδασε, μιας και ο steward προσπάθησε να τον απομακρύνει με κινήσεις επιθετικού! Το... γκολ μπήκε και γνώρισε την αποθέωση!

| NEW: A steward scoring a goal with a dildo in the Lincoln vs Charlton match pic.twitter.com/U9Sqsgmkmx