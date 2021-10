Premier League - VAR: Ευνοημένες Λίβερπουλ, Σίτι, Γιουνάιτεντ, χαμένη αλλά πρωτοπόρος η Τσέλσι

Μετά από επτά αγωνιστικές η Τσέλσι οδηγεί την κούρσα της Premier League και μάλιστα έχοντας «χάσει» βαθμούς από αποφάσεις του VAR. Κερδισμένες από την επέμβαση της τεχνολογίας στη φετινή σεζόν Λίβερπουλ, Σίτι και Γιουνάιτεντ.

Η Premier League επιστρέφει μετά το παράθυρο των εθνικών ομάδων και η «μάχη» στο πάνω στρώμα της βαθμολογίας κορυφώνεται. Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απαρτίζουν την τετράδα μετά από επτά αγωνιστικές με απόσταση μόλις δύο βαθμών, με τους Μπλε μόνους στην κορυφή (16). Πώς θα ήταν όμως το πρώιμο δείγμα του φετινού πρωταθλήματος στην προ-VAR εποχή;



Όπως προκύπτει από την στατιστική καταγραφή και τον πίνακα που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του ESPN, Ντέιλ Τζόνσον, οι αποφάσεις που άλλαξαν μέσω της επέμβασης της τεχνολογίας έχουν επιδράσει αρνητικά στη βαθμολογία για την πρωτοπόρο Τσέλσι κι αντίθετα έχουν πριμοδοτήσει τους Reds, τους Πολίτες και τους Κόκκινους Διαβόλους, σε σύγκριση με τη συγκομιδή τους χωρίς την εφαρμογή του VAR.



Ασφαλώς η έρευνα δεν καταγράφει λανθασμένες αποφάσεις που αδίκησαν ή ευνόησαν διαιτητικά τις ομάδες, απλά τους βαθμούς που χάθηκαν ή προστέθηκαν για κάθε ομάδα μετά από παρέμβαση του Video Assistant Referee.



Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, Λίβερπουλ, Σίτι και Γιουνάιτεντ έχουν κερδίσει έναν βαθμό φέτος χάρη στο VAR. Χωρίς αυτό, η Τσέλσι θα προπορευόταν με +4 αντί για +1 και οι Έβερτον και Μπράιτον θα βρίσκονταν στην τετράδα αντί των μεγάλων δυνάμεων του Μάντσεστερ.



Η μεγάλη «χαμένη» πάντως του VAR για τις πρώτες επτά αγωνιστικές είναι η Νιούκαστλ, η οποία έχει υποστεί τέσσερις αλλαγές απόφασης σε βάρος της, με αποτέλεσμα από τους οκτώ προβλεπόμενους βαθμούς χωρίς VAR, να έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις (19η), καθιστώντας άμεση την ενίσχυση και τις δομικές αλλαγές από τη νέα διοίκηση του PIF της Σαουδικής Αραβίας.

Δείτε τη βαθμολογία χωρίς VAR:

