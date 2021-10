Χρυσή Μπάλα: Η Equipe έβγαλε τη δική της 5άδα δίχως τον Νεϊμάρ

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να είχε δηλώσει ότι θα τον ψηφίσει αφού είναι ξανά συμπαίκτες, όμως, η Equipe στο πρωτοσέλιδο της Τρίτης δεν είχε χώρο στη δική της 5άδα για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

Η δημοφιλής γαλλικής εφημερίδα θέλησε να παρουσιάσει τους 5 ποδοσφαιριστές που οι συντάκτες του έντυπου Μέσου αποφάσισαν πως είναι οι επικρατέστεροι για την διάκριση της Χρυσής Μπάλας για το 2021.

Με τους Κριστιάνο και Μέσι φυσικά να είναι παρόντες, συμπληρώνεται μια 5άδα μαζί με τον ασταμάτητο φέτος, Καρίμ Μπενζεμά, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που πέρυσι αδικήθηκε αφού δεν απονεμήθηκε ποτέ το βραβείο, ενώ, υπάρχει και ο Ζορζίνιο που πήρε Champions League, Super Cup και Euro...

Υπενθυμίζεται πως στις 29 του Νοέμβρη θα λάβει χώρα η εκδήλωση στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.

