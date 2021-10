Επική φάρσα των Μάουντ και Ζορζίνιο σε Βέρνερ: «Έτσι χορεύουν στη Μύκονο;» (vid)

Μία τρομερή φάρσα έστησαν οι Μέισον Μάουντ και Ζορζίνιο στον συμπαίκτη του, Τίμο Βέρνερ, τον οποίο έπεισαν ότι συμμετέχει σε διαφημιστικό σποτ χορηγού της Τσέλσι.

Στο πλαίσιο διαφημιστικής προώθησης προϊόντος, ο Βέρνερ κλήθηκε να διαφημίσει τα λάστιχα της «Yokohama», η οποία αποτελεί έναν εκ των χορηγών της Τσέλσι.

Ο Άγγλος κι ο Ιταλός διεθνής σε συνεργασία με τον φωτογράφο, ο οποίος ήταν μέσα στο κόλπο, έκαναν τη ζωή του Γερμανού επιθετικού δύσκολη, καθώς τον «ανάγκασαν» να κάνει απίθανα πράγματα.

Οπως αστείους ήχους, να τραγουδήσει, να οδηγήσει ένα mini go kart αλλά και να φορέσει περίεργα ρούχα. Ο σαστισμένος Βέρνερ ακολουθούσε τις εντολές απορημένος, ενώ όταν έφτασε η στιγμή να χορέψει, αναρωτήθηκε αν έτσι γίνεται στη Μύκονο.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε...

Handled like a champion! 🙌 @TimoWerner

@masonmount_10 and Jorginho take over a Yokohama commercial and we can't get enough of it. 😂🎬

@YOKOHAMACFC #DriveForMore pic.twitter.com/jrMikbRNdb