Σαλάχ - Λίβερπουλ: Οι πανομοιότυπες γκολάρες από δεξιά που γέννησαν σύνθημα στα χείλη των Reds (vid)

Ο Μο Σαλάχ γύρισε τον χρόνο πίσω με το απίθανο γκολ κόντρα στη Σίτι και συγκεκριμένα στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ, όταν απλά δεν... σταματιόταν από τη δεξιά πτέρυγα και είχε χαρίσει μερικά πανομοιότυπα αριστουργήματα.

«Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah Running down the wing



Salah, Salah, Salah, Salah, Mo Salah The Egyptian King».

Με αυτό το σύνθημα, οι φίλοι της Λίβερπουλ δοξάζουν τα τελευταία χρόνια την απαράμιλλη κλάση του Μο Σαλάχ. Την απίθανη ευχέρειά του στο ένας εναντίον... όλων όταν «ξεχύνεται» από τη δεξιά πτέρυγα, με προορισμό την εστία. Κι αυτό το μοτίβο επίθεσης ήταν που τον έκανε ανάρπαστο στη μυθική πρώτη σεζόν του στο «Άνφιλντ» (2017/18) με ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία «μαγικά» γκολ περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του, για να πλασάρει στη δεξιά ή την αριστερή γωνία.

Στην πέμπτη αισίως αγωνιστική περίοδο στο Μέρσεϊσαϊντ, ο «Αιγύπτιος Θεός» των Reds το έκανε ξανά. Στο κορυφαίο αγγλικό ντέρμπι του σήμερα, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αδειάζοντας ολόκληρη την άμυνα του Πεπ Γκουαρδιόλα με αποκορύφωμα την προσποίηση στον Εϊμερίκ Λαπόρτ για να αναπαύσει τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ. Ένας χρήστης στο twitter είχε έμπνευση και τη φαεινή ιδέα να ενώσει σε ένα βίντεο τα τέσσερα διαφορετικά, μα ταυτόχρονα... πανομοιότυπα γκολ του, κόντρα σε Σίτι, Έβερτον, Γουότφορντ και Τότεναμ και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.