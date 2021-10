Αποθέωσε τον Σαλάχ ο Λεμπρόν Τζέιμς: «Είναι απίστευτος» (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έμεινε εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση του Μοχάμεντ Σαλάχ και ιδιαίτερα από το γκολ που σημείωσε ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ, απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι.

Η Λίβερπουλ μπορεί να έφτασε κοντά στη νίκη, αλλά στο τέλος η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το «Άνφιλντ», ύστερα από ένα χορταστικό παιχνίδι.

Ενας από τους πρωταγωνιστές των «Reds», ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο 29χρονος άσος δημιούργησε το τέρμα του Μανέ στο 1-0, πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς και πλέον μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, σε 8 από τα 9 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έως τώρα, τη φετινή σεζόν.

Οπως είναι λογικό μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους «Πολίτες» ο Σαλάχ αποθεώθηκε τόσο από τον προπονητή του, Γιούργκεν Κλοπ όσο κι από τους οπαδούς της ομάδας του. Υπήρχε όμως και μία ανάρτηση που έκανε τη διαφορά. Συγκεκριμένα από τον σούπερ σταρ του NBA και μέτοχο της Λίβερπουλ, Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος αναδημοσίευσε ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Αιγύπτιο «Βασιλιά».

YES HE IS!! https://t.co/FZbKa3VDv7