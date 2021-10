Σαλάχ: Συμμετέχει σε γκολ κάθε 65 λεπτά και πάει... δίχως φρένα (vids)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με μια ασίστ κι ένα γκολ στο μεγάλο ντέρμπι με τη Σίτι συνέχισε τις εκπληκτικές του επιδόσεις με τη Λίβερπουλ και δείχνει ξανά και ξανά γιατί αξίζει το νέο συμβόλαιο.

Ο «Φαραώ» ήταν εκείνος που ετοίμασε το πρώτο γκολ για τον Σαντιό Μανέ έπειτα από υπέροχη ντρίμπλα από δεξιά και προωθημένη μπαλιά προς τον Σενεγαλέζο στο 59ο λεπτό.

Όταν το πήρε πάνω του, έκανε... ό,τι ήθελε την άμυνα των «πολιτών» για το νέο προσωρινό προβάδισμα στο σκορ με το 2-1 στο 76' προτού έρθει ο Ντε Μπρόινε να γράψει το τελικό 2-2.

Συνέπεια, αποτελεσματικότητα, προσφορά στη Λίβερπουλ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πανέτοιμος για μια σεζόν κατά την οποία θέλει να προσπαθήσει να επαναφέρει την ομάδα του στην κορυφή της Premier League και κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια και τα πόδια του.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει καταφέρει να σκοράρει και στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις! Απέναντι στην Τσέλσι, την Λιντς, την Μίλαν, την Κρίσταλ Πάλας, την Μπρέντφορντ, την Πόρτο (2) και τώρα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι ήταν πρωταγωνιστής. Και είχε και γκολ και ασίστ με τους «πολίτες», τους οποίους έκανε... άνω – κάτω από δεξιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτές τις επιδόσεις, ο «Φαραώ» έχει φτάσει να συμμετέχει σε γκολ για την Λίβερπουλ κάθε 65 αγωνιστικά λεπτά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο! Και ο ίδιος είπε ότι θα... πρέπει να ξαναδεί το γκολ του με τη Σίτι σε replay για να καταλάβει τι έχει κάνει, ενώ, αποκάλυψε ότι την κίνηση και τη μπαλιά στο χώρο προς τον Μανέ, την έχουν δουλέψει στις προπονήσεις και την έβγαλαν στο γήπεδο...

Goals this season: Messi + Neymar + Mbappe: 6 Salah: 9 Out of this world 🪐 pic.twitter.com/unfDCBwttm

Η Λίβερπουλ είχε εφιαλτικό ξεκίνημα στο 2021. Διαδοχικές εντός έδρας ήττες, ιστορική αρνητική επίδοση και... αντίο τίτλος. Οι πρώτοι μήνες της τρέχουσας χρονιάς ήταν κάκιστοι για τους Πρωταθλητές του 2020 που δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν από τα συνεχή προβλήματα που προέκυπταν στην άμυνα.

Μετά τους Φαν Ντάικ και Γκόμες από τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη αντίστοιχα, εναλλάσσονταν οι Φαμπίνιο και Χέντερσον και συνεχώς έπρεπε ν' αλλάζει το αμυντικό δίδυμο, με αποτέλεσμα την απόλυτη ανισορροπία.

Έπειτα από την τρίτη διαδοχική ήττα στην Premier League εκείνο το διάστημα, μετά το 1-0 από την Μπράιτον στο «Άνφιλντ», το 4-1 από τη Σίτι εντός έδρας και το 3-1 από τη Λέστερ στο King Power Stadium, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήθελε να δώσει μια υπόσχεση προς τον κόσμο της ομάδας.

«Είμαστε πρωταθλητές και οφείλουμε να παλεύουμε ως τέτοιοι, μέχρι τέλους. Σας υπόσχομαι ότι αυτή η σεζόν δεν θα μείνει να χαρακτηρίζεται από αυτή την άσχημη καμπή» είχε γράψει στα social media και... έδωσε το έναυσμα για έναν άλλον εαυτό. Από εκείνη τη μέρα και μετά, έχει καταγράψει συμμετοχή σε 22 τέρματα για τους «κόκκινους» σε 26 αναμετρήσεις όπου έχει πάρει φανέλα βασικού!

Ο Κλοπ τον γνωρίζει πλέον πολύ καλά. Τον απολαμβάνει στις προπονήσεις, τον εμπιστεύεται στα ματς και περιμένει από τον Αιγύπτιο όσα ακριβώς κάνει εκείνος στο χορτάρι προσφέροντας στην ομάδα του.

«Αν ο Μέσι ή ο Κριστιάνο πετύχαιναν αυτό το γκολ θα λέγαμε ότι ήταν παγκόσμιας κλάσης. Έτσι και ο Σαλάχ είναι παγκόσμιας κλάσης. Είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό ισχύει» είπε ο Γερμανός προπονητής μετά το ντέρμπι με τη Σίτι την Κυριακή.

Παρ' όλα αυτά, έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η αποθέωση προέρχεται από τον αντίπαλο και δη τον προπονητή της άλλης ομάδας που είδε τον Σαλάχ, τον φοβήθηκε για όσα μπορεί να κάνει και φυσικά δεν θα παρέλειπε να μην του πλέξει το εγκώμιο.

Ένας άνθρωπος όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα που ξέρει να εκτιμά το καλό ποδόσφαιρο και την ποιότητα ενός παίκτη, είχε να πει για τον σούπερ σταρ των «κόκκινων»: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο γκολ όπως αυτό που πέτυχε. Μάλλον είναι ο κορυφαίος εξτρέμ αυτή τη στιγμή στην Premier League και ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τώρα! Κανείς δεν μπορεί να κάνει όσα εκείνος»!

