Φαν Ντάικ: Η φοβερή του αντίδραση στο μαγικό γκολ του Σαλάχ (vid)

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ άνοιξε τα χέρια και απλά περίμενε να δει την κατάληξη της μαγείας του Μοχάμεντ Σαλάχ στο γκολ με το οποίο έβαλε προσωρινά μπροστά για δεύτερη φορά τη Λίβερπουλ απέναντι στη Σίτι.

Ο Ολλανδός στόπερ είχε συμμετοχή στη φάση του δεύτερου τέρματος των «κόκκινων», προτού η μπάλα φύγει αριστερά και αναλάβει δράση ο Αιγύπτιος ώστε με τις «χορευτικές» του κινήσεις να φτάσει μέχρι τη θέση βολής κόντρα στον Έντερσον και να σκοράρει.

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ είχε εξαιρετική θέση στο γήπεδο για ν' απολαύσει τον φίλο του να κάνει άνω – κάτω την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και μαγεύτηκε...

