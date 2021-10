Γκουαρδιόλα: «Τιμή μας να είμαστε υπολογίσιμοι αντίπαλοι για τη Λίβερπουλ» (vid)

Τέτοιες ώρες ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνηθίζει τα mind games, ειδικά πριν από τα ματς με τη Λίβερπουλ και αυτή τη στιγμή έκανε λόγο για τιμή της Σίτι να θεωρείται υπολογίσιμος αντίπαλος για τους «κόκκινους».

Κάνοντας αναφορά στο παρελθόν και τις εποχές που οι «γαλάζιοι» του Μάντσεστερ δεν θεωρούνταν σε καμία περίπτωση μια από τις δυνατές ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Καταλανός προπονητής τόνισε πως πλέον αποτελεί τιμή για την ομάδα του να θεωρείται αντίπαλος που θέλει τόση προσοχή σε τόσο μεγάλα ματς.

«Είναι τιμή μας ππου είμαστε υπολογίσιμοι αντίπαλοι για τη Λίβερπουλ. Πριν από αρκετά χρόνια δεν γινόταν αυτό και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθούμε ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτό το ιστορικό κλαμπ και σίγουρα για εμάς είναι τιμή. Μακάρι να είναι και για εκείνους...» ήταν τα λόγια του Πεπ.

"It's an honour to be a rival for Liverpool" 👏 pic.twitter.com/lE8n0gXUYf