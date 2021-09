Χάμες Ροντρίγκες: Αφήνει την Ευρώπη και συμφώνησε με την Αλ Ραγιάν

Στο Κατάρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χάμες Ροντρίγκες μετά και την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι από την Έβερτον, με τον Κολομβιανό επιθετικό να φτάνει σε συμφωνία με την Αλ Ραγιάν.

Ο Χάμες είχε πάει στο Μέρσεϊσαϊντ λόγω του Αντσελότι, αφού οι δυο τους έχουν εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία στις ομάδες που έχουν συνυπάρξει.

Ο Ιταλός προπονητής, ωστόσο, άφησε τα «ζαχαρωτά» όταν του παρουσιάστηκε η μεγάλη ευκαιρία της επιστροφής στη Ρεάλ κι έτσι ο Χάμες ξέμεινε στο «Γκούντισον Παρκ».

Ο Μπενίτεθ δεν τον υπολόγιζε κι έτσι ο έμπειρος επιθετικός μετακομίζει πλέον στο Κατάρ και αφήνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να παίξει στην Αλ Ραγιάν.

Η συμφωνία του παίκτη με την ομάδα είναι δεδομένη, όπως επίσης υπάρχει deal και με την Έβερτον για το ποσό και τον τρόπο που θα το λάβει...

James Rodriguez joins Al Rayyan from Everton, agreement reached and confirmed! Official teaser video already released from Qatari club - salary payment agreed with #EFC board. 🇶🇦🇨🇴 #JamesRodriguez



Medical already completed. James now set to leave European football. pic.twitter.com/Sn8viJTzd2