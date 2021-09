Σαλάχ: Ιστορικό γκολ για τον Αιγύπτιο, έφτασε τα 100 στην Premier League

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τα χρώματα της Λίβερπουλ, καθώς με το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Λιντς έφτασε τα 100 στην Premier League.

Με... 100 τρέχει πλέον ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 20' λεπτό απέναντι στη Λιντς και έφτασε επισήμως τα 100 γκολ σε επίπεδο Premier League.

Μάλιστα έγινε ο πέμπτος ταχύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που καταφέρνει να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό - ορόσημο, αφού μόνο οι Αγουέρο, Σίρερ, Ανρί και Χάρι Κέιν κατάφεραν να πετύχουν ισάριθμα γκολ σε λιγότερες εμφανίσεις.

100 - Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4