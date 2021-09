Αεροπλάνο πάνω από το Μάντσεστερ… θύμισε την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του Κριστιάνο Ρονάλντο (pic)

Με ένα banner σε αεροπλάνο, φεμινιστικές οργανώσεις έγραψαν το όνομα της Κάθριν Μαγιόργκα, της γυναίκας που φέρετε να κακοποίησε σεξουαλικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι φεμινιστικές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει για δράση στην επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μάντσεστερ.

Και οι απειλές τους έγιναν πραγματικότητα καθώς την ώρα που ο CR7 έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, ένα αεροπλάνο με ένα banner έκανε την εμφάνισή του πάνω από το γήπεδο.

Το banner έγραψε «πιστέψτε την Κάθριν Μαγιόργκα».

Cristiano Ronaldo's Manchester United homecoming is met by feminist protest flying a banner before today match in Old trafford. pic.twitter.com/9hSJYd8KIz