Λέστερ: Η μασκότ των «αλεπούδων» βούτηξε μπροστά στον Γκρίλις για τον πικάρει (vid)

Πιθανότατα για να του κάνει χαβαλέ και να του δείξει πως πέφτει εύκολα στο χορτάρι, η μασκότ της Λέστερ «βούτηξε» μπροστά στον Τζακ Γκρίλις της Σίτι στην ολοκλήρωση της Σαββατιάτικης αναμέτρησης στο King Power Stadium.

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, κατάφεραν να πάρουν την εκτός έδρας νίκη με το τελικό 1-0 χάρη στο γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα στο πολύ ζόρικο ματς απέναντι στην ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς.

Στο φινάλε, ο Τζακ Γκρίλις κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων οπαδών ώστε να δώσει τη φανέλα του και η μασκότ της Λέστερ μόλις τον είδε μπροστά της, έπεσε μόνη της στο έδαφος, προφανώς για να τον πικάρει για τις πτώσεις και τα πολλά κερδισμένα φάουλ...

🚨⚽️ | NEW: The Leicester mascot diving behind Jack Grealish pic.twitter.com/hhpp4G0zPj