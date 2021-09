Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δάκρυσε στην εξέδρα η μαμά του Κριστιάνο Ρονάλντο (pic)

O Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε με γκολ στο “Ολντ Τράφορντ” και η Δόνα Αβέιρο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνηση και τα δάκρυά της για τον γιο της.

Πρώτη ευκαιρία και γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε ένα ημίχρονο στην Premier League, ώστε να σκοράρει στην επιστροφή του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και στην εξέδρα υπήρχε κάποιος που χάρηκε και συγκινήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο: η μαμά του. Με το που έκανε το 1-0 ο γιόκας της, η Δόνα Ντολόρες που βρισκόταν στα επίσημα του “Ολντ Τράφορντ”, πετάχτηκε και δάκρυσε από χαρά και καμάρι για τον CR7.

The reaction of Cristiano Ronaldo’s mother after him scoring [@Ambo_91] pic.twitter.com/WO1Np2gDCl