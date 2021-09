Κριστιάνο Ρονάλντο: Πάτησε χορτάρι και αποθεώθηκε στο «Όλντ Τράφορντ» (vid)

Πλήρης αποθέωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τον κόσμο στο «Όλντ Τράφορντ», με τον Πορτογάλο να καταχειροκροτείται όταν βγήκε για προθέρμανση.

Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την επιστροφή του στο Μάντσεστερ, αφού ο Όλε Γκόυναρ Σόλσκιερ τον επέλεξε στο αρχικό σχήμα της Γιουνάιτεντ για την αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ.

Ο κόσμος στο «Όλντ Τράφορντ» περίμενε αγωνιωδώς να δει από κοντά τον Πορτογάλο σταρ έπειτα από 12 χρόνια απουσίας από τα αγγλικά γήπεδα και τη στιγμή της προθέρμανσης του έδειξε εμπράκτως την αγάπη του.

Τη στιγμή που ο 36χρονος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, σύσσωμο το γήπεδο άρχισε να τον αποθεώνει και να ζητωκραυγάζει ρυθμικά το όνομά του. Από την πλευρά του, ο Κριστιάνο απάντησε με ένα ζεστό χειροκρότημα προς τις φιλάθλους στις κερκίδες και συνέχισε το ζέσταμά του ενόψει της επιστροφής του.

Cristiano Ronaldo warming up for Manchester United and clapping the fans. #MUFC [Sky, @footballdaily] pic.twitter.com/cv8spJ37rc