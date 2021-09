Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ: Βασικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Με το καλημέρα... βασικός ο Κριστιάνο, ο οποίος βρίσκεται στην αρχική σύνθεση του Σόλσκιερ για την αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ.

Στο αρχικό σχήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται με το... καλημέρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος παίρνει φανέλα βασικού στο δεύτερο ντεμπούτο του με τους Κόκκινους Διάβολους, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να τον υπολογίζει από την αρχή του ματς κόντρα στη Νιούκαστλ στο «Όλντ Τράφοντ».

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW