Ρονάλντο: Ξεπέρασε τον Μέσι σε πωλήσεις κι έγινε best seller στην Premier League (pics)

Δεν χρειάστηκαν αρκετές ημέρες προκειμένου η φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο να γίνει best seller του καλοκαιριού στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Τα έσοδα έφτασαν μέχρι και 219 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις.

Χαμός για μία φανέλα του Ρονάλντο. Ο 36χρονος επιθετικός ο οποίος θα έχει ξανά το ιστορικό «7» στην πλάτη του, ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τους «κόκκινους διαβόλους» αυτό το Σάββατο με τη Νιουκάστλ (11/09, 17:00, Cosmotesports1HD, Live Gazzetta).

Μέχρι τότε όμως στις τάξεις της Γιουνάιτεντ επικρατεί ήδη... τρέλα για τον Πορτογάλο αστέρα! Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Lovethesales.com», η φανέλα του Ρονάλντο έχει τις περισσότερες πωλήσεις έως τώρα στην ιστορία της Premier League με τα έσοδα να φτάνουν τα 219 εκατομμύρια ευρώ!

Φυσικά η Γιουνάιτεντ δεν λαμβάνει ολόκληρο το ποσό καθώς παίρνει μόνο το 7% των πωλήσεων, το οποίο αντιστοιχεί σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Οσα δηλαδή δαπάνησε για να αποκτήσει τον «CR7» από την Γιουβέντους, πριν από μερικούς μήνες.

Σε σύγκριση με τον Μέσι, οι πωλήσεις από τις φανέλες του Αργεντινού αστέρα έφτασαν τα 121 εκατομμύρια ευρώ, με την Παρί να βάζει στα ταμεία της 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Cristiano #Ronaldo's shirt with Manchester United has the most shirt sales in history, surpassing those of Lionel Messi, Tom Brady and LeBron James. pic.twitter.com/2g8Vv3Vmb7