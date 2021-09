Κριστιάνο: «Σίφουνας» στις προπονήσεις της Γιουνάιτεντ (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά είναι πανέτοιμος για την μεγάλη του επανεμφάνιση με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη στις προπονήσεις δείχνει την εξαιρετική του κατάσταση.

Το απόγευμα της Τρίτης έκανε ένα πρώτο ειδικό πρόγραμμα και από την Τετάρτη και μετά... φανερώνει το εκπληκτικό επίπεδο δουλειάς του στο «Κάρινγκτον».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρασύρει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του με τον επαγγελματισμό και το work ethic που τον διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά φορτσάρει για το νέο ντεμπούτο του.

Με όσα κάνει στις προπονήσεις των «κόκκινων διαβόλων», πραγματικά βάζει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ σε δίλημμα για την φανέλα του βασικού στο Σαββατιάτικο ματς με την Νιούκαστλ.

