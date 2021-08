Λίβερπουλ: Ο Βενγκέρ στην προπόνηση του Τσιμίκα και των Ρεντς (pics)

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA και πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, βρέθηκε στην προπόνηση της Λίβερπουλ για ν' απονείμει τα βραβεία στον Γιούργκεν Κλοπ και τους συμπαίκτες του Κώστα Τσιμίκα, Άλισον, Τιάγκο, Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Ο Αρσέν Βενγκέρ στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ. Ο 71χρονος Αλσατός πρώην προπονητής της Άρσεναλ και νυν επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA βρέθηκε στην προπόνηση του Κώστα Τσιμίκα και των συμπαικτών του στους Ρεντς.

Ο λόγος της παρουσίας του Βενγκέρ ήταν η απονομή των βραβείων Best FIFA Men’s του 2020 στον Γιούργκεν Κλοπ και τους συμπαίκτες του 25χρονου Έλληνα διεθνή αριστερού μπακ, Άλισον, Τιάγκο, Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Arsene Wenger was at Liverpool's training ground today to present Jurgen Klopp, Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold and Thiago with their trophies from the Best FIFA Men’s awards from 2020. #AFC #LFC pic.twitter.com/H6EWC7tjpG