Γουλβς - Τότεναμ: Στον πάγκο ο Κέιν (pic & vid)

Ο Χάρι Κέιν επέστρεψε στην Τότεναμ και βρίσκεται στον πάγκο για την αναμέτρηση με την Γουλβς (22/08, 16:00).

Η Τότεναμ τίθεται αντιμέτωπη με την Γουλβς στο «Μολινό», για την 2η αγωνιστική της Premier League, με την ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο να κυνηγάει το δεύτερο της συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, σε αντίθεση με την πρεμιέρα κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, έχει ξανά στη διάθεσή του τον Χάρι Κέιν. Ο υψηλόσωμος φορ ο οποίος επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες στις προπονήσεις με την ομάδα του, θα βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα με τους «λύκους».

Στην Τότεναμ πάντως επικρατεί αισιοδοξία σχετικά με την παραμονή του Άγγλου επιθετικού στην ομάδα, παρά τις φήμες που θέλουν τον Χάρι Κέιν να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι.

Harry Kane is at The Molineux today. Tottenham are still convinced they’ll be able to keep Harry at the club this summer - Man City will try again and again, Daniel Levy has always said no. ⚪️ #THFC



…and here Harry is, today. Spurs team. 👇🏻 pic.twitter.com/ULwXhKUuQv