Ο 81χρονος θρυλικός Ντένις Λόου διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ (pic)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ντένις Λόου, διαγνώστηκε ότι πάσχει από άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ σε ηλικία 81 ετών.

Βαθιά ανησυχία και λύπη επικρατεί για την υγεία του θρύλου Ντένις Λόου, ο οποίος διαγνώστηκε ότι πάσχει από άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο 81χρονος Σκωτσέζος έγραψε τη δική του ιστορία αγωνιζόμενος στη Γιουνάιτεντ από το 1962 μέχρι το 1973 και εν συνεχεία για μία σεζόν στη Σίτι, ενώ πέρασε από τη Χάντερσφιλντ και την Τορίνο στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» ο Λόου κατάφερε να πετύχει 237 τέρματα σε 404 παιχνίδια, όντας ο τρίτος στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών, ενώ κέρδισε και την Χρυσή Μπάλα το 1964.

«Είναι μια προβληματική ασθένεια με προκλήσεις και την έχω δει εγώ ο ίδιος από πολλούς φίλους που το έχουν βιώσει. Ελπίζεις ότι δεν θα σου συμβεί, κάνεις αστεία ακόμη και όταν αγνοείς τα πρώτα σημάδια, γιατί δεν θέλεις να είναι αλήθεια. Θυμώνεις, απογοητεύεσαι, μπερδεύεσαι και μετά ανησυχείς. Ανησυχείς για την οικογένειά σου, καθώς θα είναι αυτοί που θα το αντιμετωπίσουν.

«Όλοι είναι μαζί σου σε αυτή τη μάχη, Ντένις. Θαυμάζουμε την ανοικτότητα, τη γενναιότητά και την ταπεινότητά σας που είστε ανοιχτός σχετικά με τη διάγνωση της άνοιάς σας», αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Everybody is with you in this battle, Denis.



We are in admiration of your openness, your bravery and your humility to be open about your dementia diagnosis ❤️#MUFC