Λέστερ: Ανανέωσε μέχρι το 2025 ο Μπαρνς (pic)

Την υπογραφή του σε νέο τετραετές συμβόλαιο έβαλε ο Χάρβεϊ Μπαρνς, με την Λέστερ.

Οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Τελικά, αυτή ήρθε την Πέμπτη (19/08), με τον Άγγλο αριστερό εξτρέμ να ανανεώνει για 4 ακόμη χρόνια το συμβόλαιο του με τις «αλεπούδες».

Την περυσινή σεζόν, ο Μπαρνς πέτυχε 13 γκολ και 4 ασίστ, σε 35 εμφανίσεις που πραγματοποίησε, σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μπρένταν Ρότζερς πιστεύει στις δυνατότητες του 23χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει επάξια μία θέση στις βασικές επιλογές του προπονητή του.

Leicester City Academy graduate @HarveyBarnes97 has signed a new four-year-deal with the Club, keeping him at King Power Stadium until June 2025! 🤩#Barnes2025