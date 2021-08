Έιμπραχαμ: Επίσημα στη Ρόμα με 40 εκατ.ευρώ

Ο Τάμι Έιμπραχαμ αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Τσέλσι και ανήκει επίσημα στη Ρόμα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ το ποσό της μεταγραφής.

Ο 23χρονος επιθετικός, ανήκε στους «μπλε» του Λονδίνου από την ηλικία των 7 ετών, μεγάλωσε στα τμήματα υποδομής του κλαμπ, ονειρεύτηκε να κάνει πολλά με τη μπλε φανέλα, όμως, δεν πέτυχε όσα θα ήθελε.

Δεν είχε πλέον θέση στα πλάνα του Τόμας Τούχελ και θεώρησε σωστό για εκείνον να βάλει τέλος στην παρουσία 16 ετών στην Τσέλσι και ν' ανοίξει τα φτερά του. Η «πτήση» τον οδήγησε στη Ρώμη για λογαριασμό της Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι Ρωμαίοι πλήρωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη κι εκείνος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

«Θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος στο Στάμφορντ Μπριτζ» ανέφερε η Μαρίνα Γκρανόβσκαϊα για τον παίκτη, ο οποίος είχε πετύχει 30 γκολ σε 82 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα της Τσέλσι.

