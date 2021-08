Σέλτικ: Ο Ποστέκογλου θέλει τον Ιάπωνα που δεν υπολογίζει ο Γκουαρδιόλα (pic)

Η Σέλτικ του Αγγελου Ποστέκογλου έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Σίτι για τον Κο Ιτακούρα!

Ο 24χρονος Κο Ιτακούρα δεν μπορεί να βρει μια θέση στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Ιάπωνας που μπορεί να παίξει ως στόπερ αλλά και αμυντικό χαφ, πέρασε τη διετία 2019-2021 δανεικός στην Χρόνινγκεν και πλέον αναζητά τον επόμενό του σταθμό.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο ομογενής τεχνικός της Σέλτικ, Άγγελος Ποστέκογλου τον θέλει στην ομάδα του και μάλιστα έχει ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με τους «πολίτες» για να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και να επιτευχθεί το deal.

#Celtic are interested in Ko #Itakura, which Pep #Guardiola did not consider in the squad.



#CelticFC have started official talks with the player and #ManchesterCity. #ManCity pic.twitter.com/M2bogZVzIi