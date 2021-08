Τσιμίκας: Έναν χρόνο μετά δικαιώνει απόλυτα τον Κλοπ (pics & vids)

Ο Κώστας Τσιμίκας έκλεισε ακριβώς έναν χρόνο στη Λίβερπουλ. Δείχνει πλέον πανέτοιμος ν' αντέξει το βάρος στο αριστερό άκρο της Λίβερπουλ, με τον Κλοπ να δικαιώνεται απόλυτα για την απόφασή του να τον κρατήσει στο ρόστερ.

Συμπλήρωσε ακριβώς ένα έτος ως «κόκκινος». Πέρυσι, τέτοια ημέρα, ανακοινώθηκε επίσημα από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Κώστας Τσιμίκας το βράδυ της Δευτέρας έκανε ακόμα μια ασίστ σε φιλικό προετοιμασίας για τους «κόκκινους», απολαμβάνοντας τις ιαχές του κόσμου στο «Άνφιλντ» και φτιάχνοντας γκολ για τον Ρομπέρτο Φιρμίνο με τον οποίο πανηγύρισαν έντονα για την υπέροχη συνεργασία τους.

Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά ασίστ του Έλληνα φουλ μπακ στα φετινά φιλικά ματς της Λίβερπουλ, με τον διεθνή άσο να βαδίζει στα βήματα του Άντι Ρόμπερτσον, να κάνει κούρσες από την πλευρά του, να φτάνει στην περιοχή και να βγάζει αυτοπεποίθηση στο χορτάρι.

Η περασμένη αγωνιστική περίοδος δεν τσούλησε καθόλου καλά για τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ. Για την ακρίβεια, αυτό μπορεί να φάνηκε προς τα έξω λόγω του ότι δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχής με τον εκπληκτικό Άντι Ρόμπερτσον να... τραβάει συνεχώς κουπί. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το πήρε ως ένα τεράστιο μάθημα πειθαρχίας, υπομονής κι επιμονής για τη στιγμή που η ευκαιρία του θα έφτανε και θα την άξιζε πέρα ως πέρα.

Πέρυσι τέτοιες μέρες ο Κώστας Τσιμίκας έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε φιλικό με την κόκκινη φανέλα απέναντι στην Στουτγκάρδη και κατάλαβε από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις και το επίπεδο στο οποίο είχε πλέον βρεθεί.

Ο Μίλνερ έκανε μια κίνηση στην οποία ήθελε τη μπάλα από τον Έλληνα μπακ, εκείνος δεν τον τροφοδότησε και ο Άγγλος χαφ άρχισε τα... γαλλικά, τα οποία πέρασαν από τα μικρόφωνα του αγωνιστικού χώρου προς τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Τσιμίκας έπρεπε να μάθει να σκέφτεται, να ενεργεί πιο γρήγορα και ν' ανοίξει το οπτικό του πεδίο στο γήπεδο.

Περιορίστηκε σε ελάχιστες εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ. Σε επίπεδο Premier League αγωνίστηκε ελάχιστα λεπτά, μπαίνοντας με αλλαγή στις καθυστερήσεις αντί του Μανέ σε εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι στο Turf Moor (νίκη 3-0), ενώ, πέρασε στα τελευταία λεπτά αντί του Άντι Ρόμπερτσον στο βαρύ 4-1 από την Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ».

Στο Champions League βρέθηκε στην 11άδα στις αναμετρήσεις με τις Μίντιλαντ εκτός έδρας και Αταλάντα εντός, δίχως να συμπληρώσει 90λεπτο. Από τον πάγκο πέρασε στο παιχνίδι με την Λειψία αλλά και το... χαλαρό ταξίδι στο Μπέργκαμο όπου η Λίβερπουλ έφτασε άνετα στο τελικό 5-0.

Στο LeagueCup έπαιξε ένα 90λεπτο στο 7-2 επί της Λίνκολν, στο Κύπελλο ήταν στον πάγκο στο 3-2 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα τέλη του Γενάρη, ενώ, στην αποστολή βρέθηκε και στο Community Shield του 2020.

Είναι γνωστό και δεδομένο πως στην Αγγλία δεν έχουν και ιδιαίτερη υπομονή με τους ποδοσφαιριστές αν αυτοί δεν «πιάσουν» για κάποιο χρονικό διάστημα. Και από τη στιγμή που ο Κώστας Τσιμίκας σε μια ολόκληρη σεζόν δεν μπορούσε να δείξει τα στοιχεία για τα οποία αποκτήθηκε μη έχοντας τον επιθυμητό ρόλο στα πλάνα του Κλοπ, άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια για το μέλλον του μακριά από το «Άνφιλντ».

Ο Γερμανός κόουτς τον εμπιστεύθηκε. Δεν ήθελε να τον παραχωρήσει. Τον πίστεψε, τον στήριξε και τώρα φαίνεται πως βλέπει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να του το ανταποδίδει όλο αυτό. Ο Κώστας Τσιμίκας κατάφερε να εκμεταλλευτεί την απουσία του Άντι Ρόμπερτσον και όσες ευκαιρίες πήρε στα φιλικά προετοιμασίας, τις... άρπαξε απ' τα μαλλιά.

Ο Σκωτσέζος που βρίσκεται μπροστά του λόγω της παρουσίας στο Euro άργησε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «κόκκινων» με τον Τσιμίκα να βγαίνει κερδισμένος, ενώ, τώρα τραυματίστηκε κι έτσι ο πρώην άσος του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να γίνει βασικός και στα πρώτα ματς της νέας Premier League.

Ο Κώστας Τσιμίκας κατάφερε να κερδίσει και τον Γιούργκεν Κλοπ που βλέπει ότι μπορεί πλέον να στηριχθεί σ' εκείνον, αλλά και τον κόσμο της Λίβερπουλ. Οι οπαδοί «στάζουν μέλι» για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή με όσα τον έχουν δει να κάνει στα φετινά φιλικά προετοιμασίας, τα τρεξίματά του, το πάθος του και την «δίψα» να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ασίστ προς τον Μανέ στο παιχνίδι με την Στουτγκάρδη πατώντας περιοχή έπειτα από καταπληκτική μπαλιά του Μίλνερ. Βασικός με θετικότατη εμφάνιση απέναντι στην Μάιντς. Νέα πολύ καλά δείγματα γραφής και με την Μπολόνια, εύκολο «σερβίρισμα» προς τον Μανέ κόντρα στην Χέρτα Βερολίνου και εξαιρετική μπαλιά προς τον Φιρμίνο στο «Άνφιλντ» έπειτα από 1-2 με τον Μιναμίνο, στο ματς με την Οσασούνα.

Ο Τσιμίκας για πρώτη φορά πρωταγωνίστησε σε γκολ, μπροστά στον κόσμο της Λίβερπουλ και παρά τον φιλικό χαρακτήρα της αναμέτρησης της Δευτέρας και το πανηγύρισε δεόντως μαζί με τον «Μπόμπι». Τέτοιες στιγμές θέλει να τις κάνει πολύ περισσότερες και να καταφέρει να παίξει τον δικό του ρόλο στις προσπάθειες της ομάδας του Κλοπ για τίτλους.

Tsimikas doin a great job on the wing and mane looking sharp again ❤😍🥰🤩💥👏🏼 👌🏼👏🏼 #tsimikas #mane #lfc #ynwa #LFCPreSeason #ftbfootball #koptalk pic.twitter.com/WReNN6z6uO