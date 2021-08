Έβερτον: Τραγική γκάφα του Πίκφορντ στο φιλικό με την Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Μέισον Γκρίνγουντ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο «Όλντ Τράφορντ» στο φιλικό ματς απέναντι στην Έβερτον, εκμεταλλευόμενος την γκάφα του Τζόρνταν Πίκφορντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε αντιμέτωπη με την Έβερτον στο «Όλντ Τράφορντ», σε φιλική αναμέτρηση, λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση της νέας σεζόν στην Premier League (14/08).

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ πριν τη συμπλήρωση 10 λεπτών στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενοι το τραγικό λάθος του Τζόρνταν Πίκφορντ.

Συγκεκριμένα, ο Λόυκας Ντιν θέλησε να γυρίσει με το κεφάλι την μπάλα στον 27χρονο πορτιέρε, όμως εκείνος δεν εκτίμησε σωστά τη φάση, με αποτέλεσμα η μπάλα να γλιστρήσει από τα χέρια του και στη συνέχεια να καταλήξει στον Γκρίνγουντ για να πετύχει το 1-0 για την Γιουνάιτεντ.

Pickford back to his Everton form it seems 👀 pic.twitter.com/VmGMu7M3fB