Αμπουμπακάρ Καμαρά: Το πεινασμένο «θηρίο» που μπορεί να λυτρώσει τον Αρη

Γεννήθηκε κοντά στο αεροδρόμιο, σε μια ζωή γεμάτη ταξίδια. Γνώρισε την Ελλάδα στο Βέλγιο και ύψωσε το ανάστημά του στο ρατσισμό. Το Gazzetta ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής και της καριέρας του Αμπουμπακάρ Καμαρά που θέλει ο Άρης.

Από την πρώτη στιγμή ο Αμπουμπακάρ Καμαρά αποτελούσε τον μεγάλο στόχο του Άρη για την επιθετική γραμμή. Παρά το μεγάλο κόστος της απόκτησης του 26χρονου φορ από την Μαυριτανία, ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν τον έβγαλε ποτέ από το μυαλό του παρά το γεγονός πως κάποια στιγμή είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Ο Άρης, όπως σας ενημέρωσε το πρωί της Τετάρτης (4/8) το Gazzetta, «τρέχει» την υπόθεση του 26χρονου Αφρικανού - γεννημένου και μεγαλωμένου στη Γαλλία, διεθνή με τη Μαυριτανία - με τους Κίτρινους να είναι κοντά σε συμφωνία με την Φούλαμ και προσπαθούν να τα βρουν με την πλευρά του παίκτη. Ποιος είναι ο Αμπουμπακάρ Καμαρα; Από τη Γαλλία και το Βέλγιο, τη μεγάλη μεταγραφή και τις δύο ανόδους, στην Premier League, το ρατσισμό που βίωσε και την επιμονή του να πετύχει.

Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου του 1995 στη γειτονιά Γκονές, στο Παρίσι. Μόλις έξι χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της γαλλικής πρωτεύουσας, «Σαρλ ντε Γκωλ», στο οποίο έμελλε να κάνει αρκετά check-in, από τα πήγαινε-έλα που του επιφύλαξε και συνεχίζει να του επιφυλάσσει η ποδοσφαιρική του ζωή.

Εντάχθηκε από μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής της Μονακό. Ήταν, τότε, που οι Μονεγάσκοι, με τον Πορτογάλο, Λουίς Κάμπος, «εγκέφαλο» στην τεχνική διεύθυνση ξεκινούσαν το «παιδομάζωμα».

Ξεκίνησε από την Κ19, ανέβηκε στη δεύτερη ομάδα για να βρεθεί ο open-minded Λεονάρντο Ζαρντίμ να του δώσει την ευκαιρία και στην πρώτη. Ο Πορτογάλος πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Αλ Χιλάλ - ο ίδιος που έδωσε την ευκαιρία στον Κιλιάν Μπαπέ - τον έριξε στα... βαθιά. Σε ματς γαλλικού πρωταθλήματος, δίπλα σε Τουλαλάν, Μουτίνιο, Κοντογκμπιά, Οκάμπος, Μπερμπάτοφ, Καράσκο και Μαρσιάλ.

Οι Μονεγάσκοι, ωστόσο, δεν πείστηκαν και ο Καμαρά αφέθηκε ελεύθερος. Βρήκε στέγη στο διπλανό (στη Γαλλία) Βέλγιο, για να φορέσει τη φανέλα της Κόρτραϊκ. Εκεί συνάντηση για πρώτη φορά την Ελλάδα. Μην γνωρίζοντας τι του επιφυλάσσει το πεπρωμένο.

Στη βελγική ομάδα ήταν συμπαίκτης με τον 33χρονο επιθετικό, Σάκη Παπάζογλου, ο οποίος εδώ και λίγες μέρες ανήκει στη Ρόδο. Έκανε καλή χρονιά υπό τις οδηγίες του μετέπειτα ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Κύπρου, Ζοάν Βαλέμ, με τα 5 γκολ και τη 1 ασίστ σε 28 ματς να αποτελούν το «διαβατήριό» του για την επιστροφή στη Γαλλία.

Η Αμιάν τον εμπιστεύτηκε και δεν έκανε λάθος. Μπορεί να μην τον απόλαυσε όσο θα ήθελε, είδε όμως στο τέλος της μοναδικής σεζόν που ο Καμαρά φόρεσε τη φανέλα της, να μπαίνουν στα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ.

Η Φούλαμ πήρε το ρίσκο. Μπορεί ο Αφρικανός να σκόραρε 11 γκολ και να μοίρασε 2 ασίστ, αλλά η δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος νίκησε την παραδοσιακή δυσπιστία των... υπερήφανων βρετανικών ομάδων.

Κάθε αρχή και δύσκολη. Η πρώτη σεζόν με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το κατά πολλούς πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου, έβαλε το λιθαράκι του για την άνοδο των Λονδρέζων από την Championship στην Premier League. Παραβίασε 7 φορές τις αντίπαλες εστίες στα 30 ματς που αγωνίστηκε.

Ο βαθμός δυσκολίας, προφανώς, αυξήθηκε τη δεύτερη χρονιά (2018/19). Πρόλαβε να πανηγυρίσει 3 γκολ στο πρώτο εξάμηνο. Κι αυτό γιατί για το δεύτερο πήρε φύλλο πορείας για τη Μαλάτια.

Η τουρκική ομάδα τον απέκτησε δανεικό. Ένα γκολ, δύο ασίστ και δέκα συμμετοχές. Η Μαλάτιασπορ στην πέμπτη θέση και το δεύτερο προκριματικό του Europa League! Ήρθε η ώρα για επιστροφή στην Αγγλία.

Η Φούλαμ και πάλι στην Championship, ο Καμαρά και πάλι εκεί όμως για να την οδηγήσει στην Premier League. Σε μια ιδιαίτερη σεζόν που σημαδεύτηκε από το ξέσπασμα του κορονοϊού, υπήρξε κομβικός στα 25 ματς που αγωνίστηκε με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Δύο ανόδους στην Premier League, σε δύο διαφορετικές σεζόν.

Η κορυφαία κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος δεν του... πήγαινε. Ξεκίνησε την περασμένη σεζόν, αλλά και πάλι στα μέσα αυτής έφυγε δανεικός. Προορισμός η αγαπημένη του Γαλλία. Η χώρα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η Ντιζόν του έδωσε την ευκαιρία, αλλά ήταν μάλλον αργά. Ένα μόνο γκολ σε δέκα συμμετοχές, προφανώς όχι αρκετό για να κρατήσει τους «Ιμπού» στην πρώτη κατηγορία. Αντιθέτως, υποβιβάστηκαν, ως ουραγοί στη δεύτερη.

Τις τελευταίες μέρες του 2018 δέχτηκε ρατσιστική επίθεση στο λογαριασμό του στα social media μετά την αναμέτρηση της Φούλαμ με τη Χάντερσφιλντ. Τότε, ακόμη, αυτό το θλιβερό και κατάπτυστο φαινόμενο δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα. Τότε που κανένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης δεν προχωρούσε σε μποϊκοτάζ, ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Δεκεμβρίου όταν στο 82ο λεπτό πήρε την πρωτοβουλία να εκτελέσει το πέναλτι - αντί του συνηθισμένου εκτελεστή Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς - και δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Φούλαμ, ωστόσο, πανηγύρισε τη νίκη με τον Σέρβο στο 90+1'!

Fulham to take action after Aboubakar Kamara subject to vile racist abuse https://t.co/esiDyxHue2 pic.twitter.com/ownX181Ct4