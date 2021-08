Γουλβς: Υπέροχη κίνηση από τον Σα, μοίρασε δώρα σε τρεις μικρούς φίλους της Γουλβς (vid)

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε, ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Ζα, καθώς μοίρασε δώρα σε τρεις τυχερούς μικρούς φίλους της Γουλβς μετά το φιλικό παιχνίδι της ομάδας με την Στόουκ (1-1).

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γουλβς στο φιλικό ματς με την Στόουκ, πραγματοποίησε ο 28χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό,

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τον Σα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, στο δεύτερο μέρος που αγωνίστηκε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρώην πορτιέρε των «ερυθρολεύκων», προχώρησε σε μια αξιέπαινη κίνηση και χάρισε χαμόγελα σε παιδιά που ταξίδεψαν με τους γονείς τους για να παρακολουθήσουν από κοντά το εκτός έδρας παιχνίδι της Γουλβς.

Συγκεκριμένα, ο Σα έδωσε τη φανέλα και τα γάντια του σε τρεις μικρούς φίλους των «λύκων».

He'll grow into the gloves 😅



Jose Sa with some gifts for our young travelling fans this afternoon.



🧤🎁 pic.twitter.com/ADkt0C4x8J