Πήρε Μπέιλι η Αστον Βίλα, ίσως για αντί-Γκρίλις (vid)

Η Αστον Βίλα πληρώνει 35 εκατ. ευρώ στη Λεβερκούζεν για τον Λέον Μπέιλι, με τον 23χρονο Τζαμαϊκανό εξτρέμ να θεωρείται και αντικαταστάτης του “φευγάτου” Τζακ Γκρίλις.

Ο Τζακ Γκρίλις φέρεται να οδεύει ολοταχώς προς τη Μάντσεστερ Σίτι και η Αστον Βίλα έκανε ήδη μία κίνηση, που ίσως έχει τη λογική του αντικαταστάτη του. Το αγγλικό club ανακοίνωσε συμφωνία με τη Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Λέον Μπέιλι. Ο 23χρονος εξτρέμ από την Τζαμάικα, υπηρέτησε για τρία χρόνια της Ασπιρίνες και τώρα θα μετακομίσει στην Premier League, με τη Βίλα να πληρώνει 35 εκατ. ευρώ.

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms.