Ο Ντελφ της Έβερτον δηλώνει κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού (pic)

Κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού που επιβάλει η Premier League, είναι ο μέσος της Έβερτον, Φάμπιαν Ντελφ ο οποίος τόνισε πως δεν είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός.

Η Premier League, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν (13/08) ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους τους παίκτες των ομάδων.

Αυτό όπως φαίνεται βρήκε αντίθετο τον Φάμπιαν Ντελφ, ο οποίος ενοχλήθηκε με όσους θεωρούν συνωμοσιολόγους εκείνους που πιστεύουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ικανό να κάνει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένο.

«Τώρα θεωρείται θεωρία συνωμοσίας να πιστεύεις ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ικανό να κάνει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένο» ήταν το μήνυμά του μέσω των social media.

Εδώ αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε σαν αποτέλεσμα ο 7ημερος μέσος όρος ημερήσιων κρουσμάτων να αυξηθεί στα 32 χιλιάδες. Το 70% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση, ενώ το 56% είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Fabian Delph being an anti-vaxxer is definitely the least surprising Everton news of the summer, to be honest pic.twitter.com/lBO0hG7hlm