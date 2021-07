Τσέλσι: Φυλάει για τον Αντετοκούνμπο το Champions League! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι Πρωταθλητής του NBA και στην Τσέλσι δεν ξεχνούν την επίσκεψή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ», δίνοντας υπόσχεση πως θα του φυλάξουν και το τρόπαιο του Champions League που αγκάλιαζε πριν χρόνια!

Ο Greek Freak κατάφερε να στεφθεί Πρωταθλητής με τους Μπακς και να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας του Μιλγουόκι έπειτα από 50 χρόνια, στους φετινούς τελικούς με τους Σανς.

Ο Γιάννης πριν από μερικά χρόνια είχε βρεθεί στο Λονδίνο σε tour των ομάδων του NBA στην Ευυρώπη και στην επίσκεψή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από το τρόπαιο του Champions League.

«Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα Γιάννη, εμείς θα σου φυλάξουμε το Champions League» έγραψαν οι «μπλε» στα social media!

Congrats on winning the @NBA title @Giannis_An34, we’ve kept hold of this one for you! 🏆😉 pic.twitter.com/G9VDUZADVT