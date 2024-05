Αποθέωση για τον Άμραμπατ στην Αλ Νασρ: «Θα έβγαζα 15 ασίστ στον Ρονάλντο» (vid)

Ο Νορντίν Άμραμπατ παρακολουθεί την αναμέτρηση της πρώην ομάδας του με την Αλ Ιτιχάντ, με τους φίλους της Αλ Νασρ να τον αποθεώνουν. «Αν έπαιζα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα του δημιουργούσα τουλάχιστον 15 γκολ», τόνισε ο 37χρονος εξτρέμ της ΑΕΚ.

Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Νορντίν Άμραμπατ, με τον 37χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ να συναντά παλιούς συμπαίκτες του και γνώριμα πρόσωπα από το πέρασμά του στην Αλ Νασρ για μια τριετία, έχοντας τετ-α-τετ και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης.

Μάλιστα ο Άμραμπατ το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκε στα επίσημα του γηπέδου της Αλ Νασρ για να παρακολουθήσει τον αγώνα με την Αλ Ιτιχάντ. Εκεί γνώρισε και την αποθέωση από τους φίλους της πρώην ομάδας του, με τον ίδιο να ανταποδίδει χειροκροτώντας τους.

The fans greet Nordin Amrabat & he greets them back





Στο περιθώριο της παρουσίας του στο γήπεδο για το παιχνίδι έκανε και δηλώσεις λέγοντας ότι θα έβγαζε τουλάχιστον 15 ασίστ στον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Μακάρι να μπορούσα να φορέσω τη φανέλα της Αλ Νασρ σήμερα και να αγωνιστώ. Αν έπαιζα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, θα δημιουργούσα τουλάχιστον 15 γκολ για εκείνον».

Nordin Amrabat:



"If I was playing with Cristiano Ronaldo, I would have created at least 15 goals for him."