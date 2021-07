Η ανακοίνωση της Έβερτον για τον Σίγκουρντσον: «Στηρίζουμε τις Αρχές» (pic)

Διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές είναι η Έβερτον, μετά το «σκάνδαλο» με τον Γκίλφι Σίγκουρντσον, ο οποίος κατηγορείται για παιδοφιλία.

Δημοσίευμα της «Mirror» σόκαρε το αγγλικό ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας πως ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε αγγλική ομάδα της Premier League, συνελήφθη με ενδείξεις για σεξουαλικά αδικήματα για παιδιά.

Σύμφωνα με βρετανικά Μέσα, πρόκειται για τον αρχηγό της Έβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον, με τα «ζαχαρωτά» μάλιστα να εκδίδουν επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας πως παίκτης που ανήκει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, έχει αποβληθεί έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες από τις Αστυνομικές Αρχές.

«Η Έβερτον μπορεί να επιβεβαιώσει ότι παίκτης της πρώτης ομάδας έχει αποβληθεί εν αναμονή μιας αστυνομικής έρευνας.

Το Club θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις Aρχές με τις έρευνές τους και δεν θα κάνει καμία περαιτέρω δήλωση αυτή τη στιγμή», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Έβερτον».

