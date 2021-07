Μπαίνει χειρουργείο ο Ράσφορντ, μένει εκτός μέχρι τον Οκτώβριο

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Μάρκους Ράσφορντ, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον ώμο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες.

Ο Άγγλος επιθετικός περνάει δύσκολες ώρες μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στην Ιταλία. Μερίδα οπαδών τον έχει βάλει στο στόχαστρο, κυρίως για το χαμένο πέναλτι. Ωστόσο, υπάρχουν κι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν και εκφράζουν την στήριξη τους προς τον νεαρό επιθετικό.

Πάντως, όπως φαίνεται θα κάνουν αρκετό καιρό να δουν τον Ράσφορντ ξανά στα γήπεδα, καθώς ο νεαρός άσος αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση στον ώμο, όπου αντιμετώπισε πρόβλημα την προηγούμενη σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου τρεις μήνες και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Οκτώβριο. Η επέμβασή του αναμένεται να γίνει τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

