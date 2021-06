Οπαδοί της Έβερτον σε Μπενίτεθ: «Μην υπογράψεις, ξέρουμε που μένεις» (pic)

Στο στόχαστρο οπαδών της Έβερτον, βρέθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, προτρέποντάς τον να μην υπογράψει στα «ζαχαρωτά».

Ο Ισπανός προπονητής φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο της Έβερτον καθώς το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, από πλευράς συλλόγου, για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, η πρόσληψη του Μπενίτεθ από την διοίκηση των «ζαχαρωτών» δεν άρεσε σε αρκετούς οπαδούς της ομάδας. Κι αυτό διότι ο 61χρονος τεχνικός, έχει συνδέσει τ' όνομά του με την «μισητή» Λίβερπουλ, στην οποία ήταν από το 2004 έως το 2010 ενώ σε παλαιότερες δηλώσεις του και είχε χαρακτηρίσει την Έβερτον «μικρή», μετά από ένα ντέρμπι με τους «Reds».

Ετσι, μερικοί οπαδοί αποφάσισαν να επισκεφθούν το σπίτι του Μπενίτεθ και να του αφήσουν ένα πανό με απειλητικό μήνυμα στο οποίο έγραψαν: «Ξέρουμε που μένεις, μην υπογράψεις...».

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX