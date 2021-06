H Άστον Βίλα έκανε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της αποκτώντας τον Μπουενδία (pic & vid)

Η Άστον Βίλα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απόκτηση του Εμιλιάν Μπουενδία, για τον οποίο έβγαλε 35 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Εμιλιάνο Μπουενδία είναι και με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Άστον Βίλα, καθώς οι «Χωριάτες» ήρθαν σε συμφωνία με τη Νόριτς του Δημήτρη Γιαννούλη, για την απόκτηση του παίκτη.

Πρόκειται για μία από τις ακριβότερες μεταγραφές του αγγλικού συλλόγου, αφού προκειμένου να εντάξει στο ρόστερ της, τον Αργεντινό διεθνή δαπάνησε 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι, ο 24χρονος επιθετικός ετοιμάζεται για νέες προκλήσεις στην καριέρα του, καθώς μετά την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια της Premier League με τη Νόριτς, θα αγωνίζεται απέναντι στην μέχρι πρότινος ομάδα του.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.

Emiliano Buendía alongside Jack Grealish at Villa Park?#AVFC fans, you're in for a treat next season 😍



Here's what the Argentine is capable of... 🔥 pic.twitter.com/Ve0whOUK9o