Μάντσεστερ Σίτι - Premier League: «Χατ-τρικ» στα βραβεία, Φόντεν ο κορυφαίος νεαρός της σεζόν (vid)

Απόλυτη κυριαρχία της Μάντσεστερ Σίτι στα φετινά βραβεία της Premier League, με τον Φιλ Φόντεν να ακολουθεί τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Ρούμπεν Ντίας και να κερδίζει το βραβείο του κορυφαίου νεαρού παίκτη της σεζόν.

Ο καλύτερος προπονητής, ο καλύτερος παίκτης και πλέον, ο καλύτερος νεαρός παίκτης στη σεζόν ανήκει στη Μάντσεστερ Σίτι. Με αυτό το φοβερό «χατ-τρικ» διακρίσεων, θα ήταν σχεδόν αδύνατον να μην είναι η πρωταθλήτρια της περιόδου που ολοκληρώθηκε. Οι Πολίτες σάρωσαν τα πάντα στο διάβα τους από τον περασμένο Δεκέμβριο κι έκαναν το ίδιο και στα ετήσια βραβεία της Premier League, όπου μετά τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Ρούμπεν Ντίας, σειρά είχε ο Φιλ Φόντεν.

Ο 21χρονος χαφ σημείωσε χρονιά καριέρας με 9 γκολ και 5 ασίστ σε 28 συμμετοχές, την ίδια ώρα που «έλαμπε» ασταμάτητα και στο Champions League και ψηφίστηκε δικαίως από το κοινό και το ειδικό πάνελ της PL ως ο καλύτερος παίκτης κάτω των 23 ετών.

Ο Φόντεν μόνο χαμηλό ανταγωνισμό δεν είχε στην ψηφοφορία, αφού εκτός αυτού συμπεριλήφθηκαν στην τελική λίστα οι Μάουντ (Τσέλσι), Ράσφορντ (Μαν. Γιουνάιτεντ), Κάλβερτ-Λιούιν (Έβερτον), Σάκα (Άρσεναλ), Ντίας (Μαν. Σίτι), Ράις (Γουέστ Χαμ) και Μελιέ (Λιντς).

Introducing your @Hublot Young Player of the Season, @PhilFoden #PLAwards pic.twitter.com/fSCZ7myVkb