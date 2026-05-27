Παρελθόν από τη Σπαρτάκ Μόσχας αποτελεί ο άλλοτε αμυντικός του Ολυμπιακού, Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, μετά από τρία χρόνια θητείας στη Ρωσία.

Μετά από τρία χρόνια στη Ρωσία, ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ αποχαιρέτησε τη Σπαρτάκ Μόσχας κι ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας.

Οι δυο πλευρές αποφάσισαν να μην επεκτείνουν τη συνεργασία τους και μετά το καλοκαίρι του 2026, με τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού να έχει συνδεθεί ήδη με περιπτώσεις ομάδων από Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία.

Την φετινή περίοδο περιορίστηκε σε 18 συμμετοχές με τον ρωσικό σύλλογο, όμως ευτύχησε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας. «Σε ευχαριστώ, Σπάρτακ, για τα τελευταία τρία χρόνια! Ήταν χαρά μου» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, αποχαιρετώντας τη Σπαρτάκ.

Θυμίζουμε πως ο Μολδαβός αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στον Ολυμπιακό από το 2020 έως το 2023, καταγράφοντας συνολικά 120 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και δέκα ασίστ.