Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, θέλησε να απαντήσει στις φήμες που τον συνδέουν με επιστροφή στην Ελλάδα.

Έναν ακόμη τίτλο στην καριέρα του πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (24/5) ο Λιβάι Γκαρσία, αφού η Σπαρτάκ Μόσχας νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Κράσνονταρ (1-1 κ.δ.) και σήκωσε το Κύπελλο Ρωσίας.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 64ο λεπτό, όμως το ενδιαφέρον εντοπίστηκε μετά το φινάλε της αναμέτρησης, όταν και κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες για το μέλλον του και τα σενάρια περί επιστροφής στην Ελλάδα.

Αρχικά, ο 28χρονος στράικερ δήλωσε πανευτυχής στη Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως θα παραμείνει στον σύλλογο της Ρωσίας μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιό του, δηλαδή το 2028. Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 33 συμμετοχές.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πανευτυχής. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Το πρώτο τρόπαιο είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ, Σπαρτάκ!

Αν θα μείνω στη Σπαρτάκ την επόμενη σεζόν; Έχω συμβόλαιο με τον σύλλογο. Θα είμαι εδώ μέχρι να λήξει το συμβόλαιό μου».