Η Ανζί που πριν χρόνια ξόδευε δεκάδες εκατομμύρια και είχε παικταράδες επιπέδου Ετό και Ρομπέρτο Κάρλο δεν κατάφερε να πάρει άδεια συμμετοχής στην τρίτη κατηγορία και διαλύθηκε!

Το 2011 ο στενός συενργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν και δισεκατομμυριούχος, Σουλεϊμάν Κερίμοφ αγόρασε την Ανζί και έριξε εκατοντάδες εκατομμύρια με στόχο να την οδηγήσει στην κατάκτηση, ενός Champions League, όμως μετά από περίπου δέκα χρόνια η ομάδα από το Μαχάτσκαλα, την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν στην Κασπία Θάλασσα, έφτασε στο σημείο να μην πάρει άδεια συμμετοχής ούτε για την τρίτη κατηγορία και... αφανίστηκε!

Η Ανζί «πυροδότησε» βόμβα το 2011 όταν απέκτησε τον Σαμουέλ Ετό λίγο μετά το τρεμπλ με την Ίντερ, με διετές «χρυσό» συμβόλαιο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ και τονη προσέθεσε σε ένα ρόστερ με τους Μπάλας Τζούτζακ, Γιούρι Ζιρκόφ και τον τότε 38χρονο Ρομπέρτο Κάρλος. Τον Φεβρουάριο του 2013 το ρωσικό κλαμπ απέκτησε τον Γουίλιαν από τη Σαχτάρ για 35 εκατομμύρια ευρώ, όμως στο τέλος της σεζόν υποβιβάστηκε και ήταν η αρχή του τέλους της, καθώς ο Κερίμοφ «έκοψε» την χρηματοδότηση.

Η ανακοίνωση της διάλυσης της Ανζί:

«Η απώλεια της άδειας σημαίνει ότι ο σύλλογος αυτόματα χάνει την επαγγελματική ιδιότητά του. Ολόκληρη η ομάδα της Ανζί έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να περάσει τη διαδικασία αδειοδότησης και ήλπιζε για ένα θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι το τέλος. Πιστεύουμε ότι μια μέρα η Άνζι θα επιστρέψει. Μια μέρα αυτό το αστέρι θα φωτίσει ξανά και θα λάμψει ακόμη περισσότερο».

